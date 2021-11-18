Президент США поблагодарил главу Туркменистана за помощь в вывозе граждан из Афганистана

Президент США Джозеф Байден в послании на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выразил благодарность за помощь в вывозе граждан из Афганистана.

«Благодарю Вас и правительство Туркменистана за помощь и сотрудничество, которые Вы предоставили, когда в августе и сентябре текущего года шел процесс вывоза граждан из Афганистана. Мы высоко ценим Вашу своевременную помощь в оперативном предоставлении разрешений на пролет и дозаправку, а также в содействии перевозке пассажиров в последующие пункты назначения», – говорится в послании.

По словам Байдена, двусторонние отношения между Туркменистаном и Соединенными Штатами важны, они укрепляются из года в год, поскольку стороны работают вместе, чтобы поддержать общие усилия в области климата, региональной безопасности, прав человека и экономических возможностей.

«Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Туркменистана», – подчеркнул президент США в послании.

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