Президент Туркменистана принял участие в открытии нового текстильного комплекса

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия нового текстильного комплекса в Бабадайханском районе Ахалского велаята (области).

Новое предприятие стоимостью более 150 миллионов долларов США является одним из самых крупных предприятий в системе текстильной промышленности Туркменистана. В структуру нового объекта входят прядильная, красильная, швейная и ткацкая фабрики. Текстильный комплекс оснащен современным оборудованием из Швейцарии, Японии, Бельгии, Италии и Германии. Его производственная годовая мощность составляет 3300 тонн высококачественной пряжи, 20 миллионов квадратных метров различных видов ткани, в том числе, 18 миллионов метров крашеной ткани и 3 миллиона 500 тысяч готовых швейных изделий.

Выступая на церемонии открытия, глава государства отметил, что с вводом в эксплуатацию этого комплекса будет создано 1150 новых рабочих мест, что имеет большое значение для трудоустройства населения близлежащих районов и повышения их уровня жизни.

В церемонии открытия комплекса приняли участие в режиме онлайн представители компаний по производству текстильного оборудования из Бельгии, Японии, Германии, Швейцарии и сотрудники Международной организации по стандартизации (ISO). Они сообщили о вручении новому предприятию международных сертификатов качества и безопасности выпускаемой продукции.

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