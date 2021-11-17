На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 38 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 38 сделок на 29 миллионов 543 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Киргизии приобрели топочный мазут, гидроочищенное дизельное топливо, авиационный и осветительный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсанты из ОАЭ, Швейцарии и Узбекистана закупили ковры ручной работы и листовое стекло.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов также приобрели ковры ручной работы и за манатные средства. Сумма сделки составила более 19 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия»), ковры ручной работы и хлопок-волокно на 30 миллионов 625 тысяч манатов.

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