В МИД Туркменистана состоялся брифинг для журналистов. Встреча была посвящена итогам участия президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в VIII саммите Тюркского совета в Стамбуле и подготовке к 15-му саммиту глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в Ашхабаде 28 ноября.

В брифинге приняли участие представители национальных СМИ и иностранные журналисты, аккредитованные в Туркменистане, а также по видеосвязи представители СМИ ряда стран.

В ходе встречи заместитель главы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев рассказал об итогах рабочего визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Турецкую Республику, состоявшегося 12 ноября текущего года. Он подчеркнул, что прошедший в Стамбуле саммит Тюркского совета знаменует собой новый этап взаимодействия Туркменистана с тюркоязычными государствами. Также журналистам было рассказано о ходе подготовки к 15-му саммиту глав государств-членов ОЭС. По его словам, в рамках саммита также пройдут заседание Совета министров иностранных дел и бизнес-форум стран-участниц организации.

Заместитель главы МИД Туркменистана подчеркнул, что встреча лидеров ОЭС, которая пройдет 28 ноября, в день образования организации, станет хорошей возможностью для обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов и хорошим итогом председательства Туркменистана в этой организации.

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