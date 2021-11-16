Делегация ВОЗ была принята в МИД Туркменистана

Вице-премьер, руководитель МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с делегацией ВОЗ во главе с региональным директором по чрезвычайным ситуациям в Европейском регионе Дорит Ницан, прибывшей в Ашхабад с визитом.

Стороны обменялись мнениями по проекту дорожной карты сотрудничества Туркменистан – ВОЗ и организации регулярных встреч на высоком уровне в целях ускорения реализации совместных проектов.

Стороны также обсудили ряд международных инициатив Ашхабада. В частности, Р.Мередов рассказал об инициативе создания Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии, а также о строительстве в Туркменистане Научно-производственного центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Как отметил глава туркменского внешнеполитического ведомства, Туркменистан поддерживает работу Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, учрежденную по инициативе директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в сентябре 2020 года. Министр выразил уверенность, что нынешний визит высокой делегации ВОЗ будет способствовать дальнейшему продвижению сотрудничества между Туркменистаном и Всемирной организацией здравоохранения.

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