В Туркменистане отметили Праздник урожая

В Туркменистане прошли торжества, посвященные Празднику урожая, который является подведением итогов сельскохозяйственного года. Во всех регионах страны были организованы тематические конференции, чествования передовиков производства, а также выставки и ярмарки сельскохозяйственной продукции, демонстрирующие щедрость туркменской земли.

Главные мероприятия праздника состоялись в Ашхабаде, где прошла церемония награждения лучших арендаторов, механизаторов и других специалистов-аграриев государственными наградами и ценными подарками от имени президента Туркменистана. Также в столице была организована большая выставка достижений агропромышленного комплекса Туркменистана и проведена научно-практическая конференция, посвященная вопросам развития сельского хозяйства страны.

Нынешний сельскохозяйственный год является удачным для туркменских земледельцев, успешно выполнивших государственный заказ на производство главных сельхозкультур туркменского АПК – хлопка и пшеницы. Так, в этом году стране было произведено более 1 миллиона 250 тысяч тонн «белого золота» и свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн пшеницы.

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