Президент Туркменистана встретился в Стамбуле с президентом Киргизии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым на полях VIII саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Стамбуле.

Лидеры Туркменистана и Киргизии обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в экономической сфере. В числе приоритетных векторов партнерства были названы торгово-экономические отношения, энергетика. По мнению сторон, выгодное географическое положение Туркменистана и Киргизии объективно диктует необходимость дальнейшего наращивания взаимодействия по формированию транспортно-транзитных коридоров.

Стороны подчеркнули значение Межправительственной туркменско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, особо отметив важность проведения деловых встреч, способствующих активизации контактов между бизнесменами двух стран.

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