Президент Туркменистана принял участие в саммите лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных стран

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетил Стамбул, где принял участие в VIII саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркского совета).

Во встрече также приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев. Первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев принял в саммите онлайн-участие.

Выступая на встрече, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что для Туркменистана этот саммит имеет особое значение, так как в ходе его принимается решение о вступлении страны в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя.

Он призвал тюркоязычные государства к скоординированному подходу в решении стоящих перед международным сообществом задач, что особенно актуально в свете происходящих в мире неоднозначных процессов и серьезных перемен. По мнению главы государства, согласованность и активность тюркоязычных стран может сыграть ключевую роль в международных и региональных процессах, в первую очередь в обеспечении устойчивого развития в Центральной Азии, Каспийском и Чёрном морях, Южном Кавказе, Среднем и Ближнем Востоке.

По итогам VIII саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран, на котором председательство в организации перешло от Азербайджана к Турции, были подписаны Стамбульская декларация и ряд резолюций.

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