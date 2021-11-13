Президент Туркменистана провел в Стамбуле переговоры с президентом Турции

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Стамбул провел встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы туркмено-турецкого взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках региональных и международных организаций. Стороны отметили высокий уровень межгосударственных отношений, имеющих характер стратегического партнерства, и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимодействия.

Также стороны обсудили повестку дня предстоящего VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В этой связи была выражена уверенность, что решение о присоединении Туркменистана к этой организации в статусе наблюдателя будет способствовать дальнейшему развитию межгосударственного взаимодействия по широкому спектру направлений.

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