Туркменистан принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Стамбуле

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в VIII заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле. В ходе встречи были обсуждены вопросы проведения предстоящего саммита глав тюркоязычных государств.

Выступая на заседании, Р.Мередов заявил, что Туркменистан, исходя из принципов своего нейтрального статуса, рассматривает консолидацию усилий стран в деле сохранения и упрочения международного мира, всеобщей безопасности и стабильности в качестве приоритетного направления своего участия в деятельности совета.

Туркменская сторона также отметила целесообразность активизации сотрудничества тюркского совета с международными организациями, в первую очередь с ООН, и разработки совместных многосторонних документов, нацеленных на упрочение эффективного партнерства.

По мнению главы туркменского внешнеполитического ведомства, тесное взаимодействие в экономике, промышленности, энергетике, транспортной сфере и экологии является одной из стратегических задач в деле эффективной реализации потенциала объединения тюркоязычных государств. В числе актуальных задач названо и расширение спектра программ и проектов, осуществляемых в рамках Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов также провел переговоры с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. В ходе беседы были обсуждены приоритетные направления двустороннего взаимодействия, а также рассмотрены ключевые аспекты международной повестки.

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