Земледельцы Туркменистана выполнили договорные обязательства по производству хлопка

Земледельцы Туркменистана собрали более 1 миллиона 250 тысяч тонн хлопка и выполнили договорные обязательства по производству «белого золота».

Глава государства поблагодарил хлопкоробов страны, всех работников сельского хозяйства за их самоотверженный труд и достигнутые рубежи. Он отметил, что государство создает все условия для высокопроизводительной работы сельчан, обеспечивая их современной техникой, удобрениями, водой и всем необходимым.

В этом году хлопковый клин составил 620 тысяч гектаров. Урожай собирали 1000 современных хлопкоуборочных комбайнов. Сырье будет переработано в волокно на 39 хлопкоочистительных заводах Туркменистана. Хлопок-сырец является ценным сырьем для текстильной, медицинской и пищевой промышленности. Значительная часть продукции, произведенной из хлопка, идет на внешние рынки.

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