В Туркменбаши открылся учебно-сервисный центр «КАМАЗ»

В городе Туркменбаши состоялась торжественная церемония открытия учебно-сервисного центра «КАМАЗ». В ней приняли участие заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов, курирующий в правительстве Балканский велаят (область), депутаты парламента, руководители и представители областной и районных администраций, общественных организаций.

Выступая на церемонии открытия, Сердар Бердымухамедов отметил, что создание очередного центра технического обслуживания «КАМАЗ» является важным этапом международного сотрудничества в транспортной сфере между Туркменистаном и ­Российской Федерацией. За время партнерства в Туркменистан были поставлены тысячи единиц различной грузовой техники этой марки, а инженеры-разработчики компании систематичес­ки совершенствуют ее модели, улучшая функциональные возможности машин.

Новый учебно-сервисный центр «КАМАЗ» включает в себя административное здание, складское помещение, ремонтный цех, мойку для автомобилей. Первый торговый и учебно-сервисный центр «КАМАЗ» был открыт в Ашхабаде в 2008 году.

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