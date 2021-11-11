В Ашхабаде открылся международный телекоммуникационный форум

В Ашхабаде состоялась XIV международная онлайн-конференция «Туркментел–2021». Форум, посвященный вопросам развития телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования, организован агентством «Туркменсвязь» и Торгово-промышленной палатой Туркменистана. В работе конференции приняли участие более 300 делегатов из 25 стран мира.

В ходе пленарного заседания, посвященного вопросам развития международного сотрудничества в сфере цифровой экономики, связи и привлечения в отрасль иностранных инвестиций, выступили руководители и представители отраслевых структур Туркменистана, международных организаций и иностранных компаний. В рамках онлайн-конференции также прозвучали доклады о новых направлениях развития информационно-коммуникационных технологий в различных странах.

Зарубежные участники форума подтвердили готовность к широкому партнёрству с туркменскими коллегами, отметив наличие в стране современной отраслевой инфраструктуры и условий для инновационной деятельности.

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