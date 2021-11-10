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10.11.21 09:48

Представители австрийского бизнеса провели серию переговоров в Туркменистане

Представители ряда австрийских компаний в рамках визита главы МИД Австрии в Туркменистан провели серию встреч с туркменскими коллегами в Ашхабаде.

Свои предложения на переговорах представили производители радиотрансляционного оборудования, противопожарных систем и спецавтомобилей, медицинской техники и т.д.

Представители туркменских государственных и частных структур обсудили с австрийскими партнерами возможности инвестиционного взаимодействия, перспективы создания совместных предприятий, организации поставок инновационного оборудования, в том числе радиотрансляционного, медицинского и спортивного.

Как отметили участники встреч, нынешний визит австрийской делегации во главе с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Михаэлем Линхартом в Ашхабад знаменует собой важный шаг на пути укрепления и развития дружественных, межгосударственных отношений Туркменистана с Австрией и с государствами Европейского союза.

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