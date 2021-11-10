Представители австрийского бизнеса провели серию переговоров в Туркменистане Представители ряда австрийских компаний в рамках визита главы МИД Австрии в Туркменистан провели серию встреч с туркменскими коллегами в Ашхабаде. Свои предложения на переговорах представили производители радиотрансляционного оборудования, противопожарных систем и спецавтомобилей, медицинской техники и т.д. Представители туркменских государственных и частных структур обсудили с австрийскими партнерами возможности инвестиционного взаимодействия, перспективы создания совместных предприятий, организации поставок инновационного оборудования, в том числе радиотрансляционного, медицинского и спортивного. Как отметили участники встреч, нынешний визит австрийской делегации во главе с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Михаэлем Линхартом в Ашхабад знаменует собой важный шаг на пути укрепления и развития дружественных, межгосударственных отношений Туркменистана с Австрией и с государствами Европейского союза. © TURKMENISTAN.RU, 2021