Президент Туркменистана встретился с главой МИД Австрии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял федерального министра по европейским и международным делам Австрийской Республики Михаэля Линхарта, прибывшего в Ашхабад с визитом.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития туркмено-австрийского партнерства в торгово-экономической области, в промышленности, энергетике и на транспорте. Было отмечено, что представители австрийского бизнеса стремятся укрепить свое присутствие на туркменском рынке, где создан благоприятный инвестиционный климат.

Также было подчеркнуто, что неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений является культурно-гуманитарная сфера. В этой связи стороны обсудили работу туркменско-австрийского общества, при котором открыт интернет-сайт и издается журнал «Галкыныш» («Возрождение»).

В ходе встречи президент Туркменистана и федеральный министр по европейским и международным делам Австрии высказались за дальнейшее укрепление политико-дип­ломатического диалога и продолжение практики регулярных консультаций по линии внешнеполитических ведомств. При этом была подтверждена приверженность двух государств конструктивному партнерству в рамках международных организаций и координации усилий по обеспечению безопасности и стабильности в регионе и мире.

© TURKMENISTAN.RU, 2021