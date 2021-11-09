На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 55 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 55 сделок на 39 миллионов 474 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Китая и Узбекистана приобрели полипропилен, авиационный керосин, дизельное топливо и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Помимо этого, бизнесмены из России, ОАЭ, Турции и Узбекистана закупили джинсовую ткань, хлопчатобумажную пряжу и листовое стекло.

За манатные средства коммерсанты из Великобритании, ОАЭ и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 21 миллион 525 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили строительный нефтяной битум (производства ТКНПЗ), а также ковры ручной работы на 1 миллион 408 тысяч манатов.

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