Центр ОБСЕ в Ашхабаде провел тренинг по методам контроля в морском порту Туркменбаши в условиях пандемии

Онлайн-курс по вопросам модернизации методов контроля в морских портах в условиях пандемии COVID-19 был проведен Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

В тренинге приняли участие сотрудники оперативного звена Министерства обороны Туркменистана, МВД, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Генеральной прокуратуры, таможенной и миграционной службы, агентства «Туркменские морские и речные пути» и администрации международного морского порта Туркменбаши.

Цель онлайн-курса – повышение эффективности деятельности соответствующих служб, работающих в порту Туркменбаши на Каспии.

Особое внимание в ходе встречи было уделено последствиям кризиса, вызванного пандемией, для морских портов и морских контрольно-пропускных пунктов. Было отмечено, что пандемия привела к введению дополнительных мер безопасности, увеличению процедур документирования для пассажиров, пересекающих границы, и карантинных требований для грузовых перевозок.

Участники обсудили вопросы обеспечения безопасности порта, готовности к чрезвычайным ситуациям, выявлению угроз и реагирования на них.

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