В Туркменистане прошла всенародная озеленительная акция

Всенародная акция по посадке деревьев при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялась в Туркменистане.

В Ашхабаде озеленительная акция прошли в предгорьях Копетдага, на территории нового паркового комплекса вокруг возводимого монумента Махтумкули. Вместе с главой государства в посадках деревьев приняли участие члены правительства, парламента, руководители и представители министерств, ведомств, студенческая молодежь и жители туркменской столицы.

Нынешняя кампания – часть системной природоохранной работы в Туркменистане, направленной в том числе и на решение проблем, связанных с изменением климата. Традиционно каждый год в стране высаживается три миллиона деревьев. Однако 2020 и 2021 годы стали в этом отношении рекордными. Так, в прошлом году в честь 25-летия нейтралитета было высажено 25 миллионов деревьев, а в этом году, по случаю 30-летия независимости предстоит посадить 30 миллионов.

Массовые посадки деревьев прошли во всех регионах Туркменистана.

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