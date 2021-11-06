Темпы роста ВВП Туркменистана за 10 месяцев 2021 года превысили 6 процентов

Темпы роста валового внутреннего продукта в Туркменистане за 10 месяцев 2021 года составили 6,2 процента. Об этом на заседании правительства по итогам 10 месяцев текущего года, сообщил вице-премьер Сердар Бердымухамедов, курирующий экономический блок.

Он отметил, что объем розничного товарооборота в сопоставлении с тем же периодом прошлого года увеличился на 16,5 процента, а объем внешней торговли – на 14,6 процента. По словам вице-премьера, размер освоенных инвестиций за счет всех источников финансирования за январь-октябрь составил 22,7 миллиарда манатов.

Сердар Бердымухамедов также подчеркнул, что по итогам десяти месяцев текущего года заработная плата по крупным и средним предприятиям по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 10,5 процента.

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