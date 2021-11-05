Туркменистан примет участие в первом экономическом форуме «Евросоюз – Центральная Азия» в Бишкеке

Туркменистан примет участие в первом экономическом форуме «Европейский союз – Центральная Азия», который открывается в Бишкеке. В соответствии с распоряжением президента Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан на этой встрече будет представлять вице-премьер по вопросам торговли и развития предпринимательства Чарымырат Гылыджов.

В ходе форума намечено обсудить совместные меры, направленные на преодоление последствий пандемии COVID-19 в сфере экономики.

Встреча пойдет на уровне премьер-министров и заместителей глав правительств стран Центральной Азии. Европейский союз будет представлен исполнительным вице-президентом Еврокомиссии, еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом.

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