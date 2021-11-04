Туркменистан и ООН обсудили партнерство в сфере прав человека

Вопросы взаимодействия в сфере прав человека были обсуждены в ходе онлайн-переговоров замглавы МИД Туркменистана Вепы Хаджиева и регионального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришарда Коменда.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам выполнения Туркменистаном принятых на себя обязательств в сфере прав человека и положений соответствующих конвенций, участником которых является Ашхабад. В этой связи стороны обсудили процедуры практической имплементации гуманитарных стандартов и норм в национальное законодательство.

Стороны также обсудили вопросы деятельности рабочей группы Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. В этой связи были рассмотрены ключевые направления реализации совместного плана действий межведомственной комиссии и представительства ООН в Туркменистане на второе полугодие 2021 года.

Туркменская сторона выразила благодарность Управлению верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии за техническое содействие и координацию деятельности при реализации в Туркменистане проектов ООН в области прав человека.

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