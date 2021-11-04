Туркменистан принял участие в глобальном климатическом форуме в Глазго

Правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым приняла участие в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Выступая на форуме, глава туркменской делегации отметил, что Ашхабад ставит перед собой амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году в ключевых секторах экономики. По его словам, для достижения целей по климатической повестке в Туркменистане на национальном уровне особое внимание уделяется снижению выбросов метана.

Он также отметил, что Туркменистан, совершенствуя национальную законодательную базу, вносит значительный вклад в достижение климатической нейтральности. Так, были приняты Национальная стратегия об изменении климата, Национальная стратегия по развитию возобновляемой энергетики до 2030 года и новый Закон Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии».

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