Туркменистан и Россия наращивают взаимодействие в области сейсмологии

Меморандум о сотрудничестве между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом физики Земли им. О. Ю. Шмидта Российской академии наук был подписан в формате видеосвязи.

Как было отмечено на церемонии подписания, меморандум будет способствовать развитию двустороннего партнерства в реализации совместных программ, проектов, в обмене исследовательским опытом и осуществлении других видов деятельности в области сейсмологии, современной геодинамики и геофизики с учетом взаимных интересов.

Комментируя итоги совместной работы, директор Института сейсмологии и физики атмосферы Гульджемал Сарыева подчеркнула, что подписанный меморандум о сотрудничестве нацелен на расширение академических связей между сторонами при решении фундаментальных проблем сейсмологии, включая изучение физики очага землетрясения, исследование Земли из космоса, в том числе оценку сейсмической опасности, прогноз землетрясений.

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