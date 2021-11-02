В Туркменистане отметили 28-ю годовщину введения в оборот национальной валюты

В Туркменском государственном институте экономики и управления состоялась научно-практическая конференция, посвященная 28-й годовщине введения в оборот национальной валюты – туркменского маната.

На конференции были обсуждены актуальные вопросы развития национальной банковской системы. В выступлениях участников встречи было отмечено, что введение в оборот 1 ноября 1993 года собственной валюты ознаменовало важную веху в истории экономического развития туркменского государства, в частности, денежного обращения. Выступившие подчеркнули, что это событие ознаменовало собой начало проведения подлинно суверенной экономической политики страны и сыграло огромную роль в укреплении фундаментальных основ независимости страны.

В рамках конференции была организована выставка образцов денежных знаков, памятных монет из драгоценных металлов, выпущенных Центральным банком Туркменистана за годы независимости, а также ювелирных украшений и материалов, посвящённых истории туркменской нумизматики.

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