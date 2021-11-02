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02.11.21 08:02

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 15 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 15 сделок на 3 миллиона долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Киргизии приобрели хлопчатобумажную пряжу. Помимо этого, бизнесмены из Казахстана закупили листовое стекло.

За манатные средства коммерсанты из Великобритании, ОАЭ и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 16 миллионов 775 тысяч манатов.

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