На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 15 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 15 сделок на 3 миллиона долларов США. В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Киргизии приобрели хлопчатобумажную пряжу. Помимо этого, бизнесмены из Казахстана закупили листовое стекло. За манатные средства коммерсанты из Великобритании, ОАЭ и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 16 миллионов 775 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2021