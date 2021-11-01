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01.11.21 08:21

В Туркменистане завершен сев озимой пшеницы

Земледельцы Туркменистана завершили сев озимой пшеницы на площади 690 тысяч гектаров земли.

В целом по Туркменистану в нынешней посевной были задействованы около 2 тысяч пахотных, более полутора тысяч пропашных тракторов и сеялок от таких ведущих производителей, как «Джон Дир», «Клаас» и «Кейс».

В будущем году туркменским хлеборобам предстоит собрать 1 миллион 400 тысяч тонн пшеницы. Этого количества достаточно для удовлетворения потребностей страны в муке и хлебе.

© TURKMENISTAN.RU, 2021
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