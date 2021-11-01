Нижняя палата парламента Туркменистана приняла ряд законопроектов

Ряд важных законопроектов был рассмотрен и принят на заседании нижней палаты парламента Туркменистана шестого созыва. Одним из основных вопросов повестки дня стало рассмотрение и принятие депутатами проекта закона «О государственном бюджете Туркменистана на 2022 год» и проекта постановления «Об исполнении государственного бюджета Туркменистана за 2020 год».

На заседании было отмечено, что госбюджет Туркменистана на 2022 год направлен на поддержание устойчивых темпов экономического роста, обеспечение эффективности государственных расходов и повышение уровня жизни народа страны.

Также депутаты рассмотрели законопроекты «О доверительном управлении государственным имуществом», «О почтовой связи», «О Государственном земельном кадастре» (новая редакция), «О правовом положении иностранных граждан в Туркменистане», «О присоединении к соглашению о создании Глобального института зеленого роста» и проекты законов о внесении изменений и дополнений в законодательство страны. Все законопроекты, вынесенные на рассмотрение нижней палаты парламента, были одобрены и приняты.

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