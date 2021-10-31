Глава МИД Туркменистана провел переговоры в столице Афганистана

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым в ходе рабочего визита в Кабул провела переговоры с руководством Афганистана. Глава туркменского внешнеполитического ведомства встретился с председателем правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом.

В ходе встречи Р.Мередов подчеркнул, что Туркменистан как соседнее государство глубоко заинтересован в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве афганского народа, решении противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами. Также министр отметил, что туркменская сторона выражает готовность к конструктивному диалогу и тесному сотрудничеству с новыми государственными органами Афганистана.

Затем состоялась встреча главы МИД Туркменистана с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки. В ходе беседы министры рассмотрели приоритетные вопросы двусторонней повестки в области политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Стороны выразили необходимость активизации диалога официальных и деловых кругов двух стран в целях наращивания потенциала многопланового взаимодействия.

Также стороны подчеркнули необходимость интенсификации двусторонних и многосторонних контактов, нацеленных на эффективную реализацию энергетических, коммуникационных и транспортных проектов с участием Афганистана. В этой связи были обсуждены актуальные вопросы реализации проектов строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и высоковольтной линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

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