Президент Туркменистана принял участие в открытии участка автобана Ашхабад – Туркменабад

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в строй 200-километрового дорожного участка Ашхабад – Теджен скоростной трассы Ашхабад – Туркменабад.

Автобан призван увеличить объемы грузоперевозок, следующих транзитом через территорию Туркменистана. После стыковки с трассой Ашхабад – Туркменбаши новая дорога, соединяющая восточный регион страны с ее центром, даст прямой выход грузовым потокам к международному морскому порту Туркменбаши.

Сердечно поздравив участников торжества с успешным завершением строительства участка Ашхабад – Теджен высокоскоростной автомагистрали Ашхабад – Туркменабад, глава государства подчеркнул, что это событие является ярким символом современного возрождения Великого Шелкового пути.

Открыв автомагистраль, президент Гурбангулы Бердымухамедов за рулем автомашины выехал на 200-километровую трассу и поехал в город Теджен. По пути следования туркменский лидер осмотрел инфраструктурные объекты, современные устройства систем безопасности и контроля, пункты торговли и сервиса для водителей и пассажиров, а также предприятия технического обслуживания автомобилей.

Первый туркменский автобан состоит из шести полос движения. Ширина дорожного полотна равна 34,5 метра, проезжей части каждой стороны – 11,25 метра, а каждой полосы движения – 3,75 метра, что по техническим показателям отвечает предъявляемым в мире требованиям к подобным объектам.

Автобан начинается с перекрестка, сооруженного на 24-м километре автомобильной дороги Ашхабад – Дашогуз. Здесь же разместились платежные центры, предусматривающие в том числе электронную оплату, пункт службы дорожного надзора, площадки для отдыха.

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