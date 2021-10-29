Президент Туркменистана провел переговоры с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири, прибывшего в Ашхабад.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего наращивания партнерства в рамках ОЭС в свете нынешнего председательства Туркменистана и реализации соответствующей концепции развития организации. Особое внимание было уделено вопросам подготовки к XV саммиту ОЭС, который состоится в Ашхабаде 28 ноября.

На переговорах было отмечено, что государства – члены ОЭС обладают значительным экономическим потенциалом, что позволяет развивать взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, промышленных отраслях, а также в области инноваций и передовых технологий.

Выразив туркменскому лидеру признательность за поддержку в продвижении конструктивного партнерства, Хусрав Нозири подчеркнул, что в Ашхабаде созданы все условия для успешного проведения предстоящего саммита организации.

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