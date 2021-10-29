В Тегеране состоялось заседание туркменско-иранской межправительственной комиссии

В Тегеране состоялось очередное заседание Туркменско-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с участием сопредседателей комиссии – вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и министра по делам дорог и городского развития Ирана Ростома Гасеми.

Р.Мередов и Р.Гасеми подчеркнули позитивную динамику развития двусторонней торгово-экономической кооперации. Стороны рассмотрели возможности активизации контактов в торгово-экономической сфере, промышленности, сельском хозяйстве, а также обсудили вопросы таможенного и пограничного регулирования.

Особое внимание на заседании было уделено расширению взаимодействия регионов двух стран, развитию контактов в области образования и культуры, охраны окружающей среды и медицинской промышленности. Министры договорились о проведении ряда ранее отложенных мероприятий в области культуры, включая перекрестные Дни культуры и обмен визитами творческих групп.

По итогам заседания туркменско-иранской межправительственной комиссии, стороны подписали соответствующий протокол.

© TURKMENISTAN.RU, 2021