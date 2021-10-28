В Ашхабаде открылась XXVI международная конференция «Нефть и газ Туркменистана–2021»

В Ашхабаде в гибридном формате прошла XXVI международная конференция «Нефть и газ Туркменистана–2021». В работе конференции приняли участие представители более 100 компаний, международных организаций и банков из более чем 30 государств мира.

Пленарное заседание нынешней конференции было посвящено тенденциям и перспективам развития глобальной энергетики. В выступлениях участников форума особый акцент был сделан на экологическом аспекте партнерства в развитии нефтегазовой сферы.

В докладах отмечалось, что, являясь инициативным участником международных процессов, Туркменистан выступает за переход к низкоуглеродной энергетике и предлагает свой потенциал в этой сфере для использования во всеобщих интересах.

В частности, туркменские представители в своих выступлениях подчеркивали, что энергетическая стратегия Туркменистана подразумевает приоритетность высокотехнологичных отраслей, создание условий для развития «зеленой экономики» в качестве базового элемента функционирования всей инфраструктуры государства.

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