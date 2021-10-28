Президент Туркменистана встретился с руководством российской компании «Татнефть»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел правительственное совещание с участием руководителей ТЭК Туркменистана и делегации российской акционерной компании «Татнефть», прибывшей в Ашхабад для участия в XXVI международной конференции «Нефть и газ Туркменистана–2021». В ходе совещания были обсуждены вопросы развития туркменской нефтегазовой отрасли и перспективы наращивания взаимодействия в этой сфере с иностранными партнерами, в частности, из России.

На рассмотрение президента Туркменистана было представлено предложение, подготовленное госконцерном «Туркменнефть» совместно с компанией «Татнефть» по капитальному ремонту скважин для эффективного извлечения запасов нефти. В частности, сообщалось, что в рамках действующего контракта с «Татнефтью» предусматривается заключение дополнительного соглашения на ремонт и ввод в эксплуатацию не менее 300 простаивающих и намеченных к закрытию скважин.

Поблагодарив представителей ПАО «Татнефть» за конструктивный подход к вопросам взаимодействия, Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность применения новых технологий для роста объемов нефти, добываемой из действующих скважин и капитального ремонта старых скважин. Глава государства подчеркнул, что Туркменистан нацелен на дальнейшую модернизацию материально-технической базы топливно-энергетического комплекса, и в этом плане актуален поиск и определение направлений сотрудничества Туркменистана и Республики Татарстан.

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