Туркменистан принял участие во встрече министров иностранных дел стран – соседей Афганистана

Туркменистан принял участие во второй встрече министров иностранных дел стран – соседей Афганистана, которая прошла в столице Ирана Тегеране. В диалоге также приняли участие главы МИД Узбекистана, Пакистана, Таджикистана, а также представители России и Китая. Туркменистан на встрече был представлен вице-премьером, главой МИД страны Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров дипломаты отметили необходимость консолидации усилий сторон, направленных на оказание помощи в формировании инклюзивного правительства в Афганистане при участии всех национальных групп страны. Также в числе первоочередных вопросов на нынешней встрече были обсуждены вопросы обеспечения мира в Афганистане, возможности интеграции страны в масштабные экономические, энергетические и транспортно-коммуникационные проекты регионального значения.

На переговорах было подчеркнуто, что Туркменистан принимает регулярное участие в многосторонних диалогах по Афганистану и готов как соседнее нейтральное государство содействовать созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане.

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