Делегация Туркменистана провела переговоры в Иране

Туркменская делегация во главе с вице-премьером, руководителем МИД Рашидом Мередовым, командированная президентом Туркменистана в Иран, провела переговоры в Тегеране.

Глава делегации Туркменистана был принят президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. В ходе встречи стороны подчеркнули взаимовыгодный характер туркменско-иранского партнерства и отметили наличие значительного потенциала в области политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшей активизации контактов на платформе региональных и международных структур, в частности, в рамках ООН. В этой связи был обсужден ряд аспектов подготовки к VI саммиту глав прикаспийских государств и 15-й встрече глав государств-членов Организации экономического сотрудничества, которые планируется провести в Туркменистане до конца этого года.

Также в МИД Ирана прошли туркменско-иранские политические консультации на уровне министров иностранных дел. Отметив конструктивный характер нынешних очных консультаций, главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Ирана подтвердили стремление сторон к расширению диалога по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

В целях реализации совместной программы сотрудничества МИД двух стран на 2021–2022 годы стороны договорились провести следующий раунд политических консультаций в первом квартале 2022 года в Ашхабаде.

Дипломаты также обсудили актуальные вопросы укрепления в регионе мира, безопасности и устойчивого развития. Особое внимание в этой связи было уделено активизации двустороннего сотрудничества в рамках каспийской проблематики.

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