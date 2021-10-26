В Ашхабаде состоялись переговоры между президентами Туркменистана и Республики Казахстан

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в страну с государственным визитом.

В ходе переговоров в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций стороны обсудили широкий спектр вопросов туркменско-казахстанского сотрудничества и обменялись мнениями по ряду актуальных проблем регио­нальной и глобальной повестки дня, представляю­щих взаимный интерес.

Было отмечено, что Туркменистан активно взаимодействует с Казахстаном в вопросах укреп­ления региональной и глобальной безопасности. Также традиционно высок уровень сотрудничества и координации совместных шагов в рамках международных организаций. Стороны подчеркнули, что туркменско-казахстанское партнёрство является действенным фактором эффективного ответа на такие актуальные угрозы и вызовы, как международный терроризм, наркотрафик и трансграничная преступность.

Особое внимание главы государств уделили афганской проблематике. В этой связи президент Туркменистана подчеркнул, что Ашхабад и Нур-Султан хотят видеть Афганистан мирным и стабильным государством, равноправным партнёром и участником международных, экономических процессов, вовлечённым в инфраструктурные энер­гетические и транспортные проекты.

Также стороны обсудили вопросы проведения VI саммита прикаспийских государств, который пройдёт в Туркменистане в этом году. Также состоялся обмен мнениями по проведению 28 ноября в Ашхабаде 15-го саммита Организации экономического сотрудничества.

По окончании встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов. Под аплодисменты присутствующих президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев поставили свои подписи под совместным заявлением и договором между Туркменистаном и Республикой Казахстан о делимитации туркмено-казахстанской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращениями к представителям средств массовой информации. Затем состоялась торжественная церемония награждения президента Республики Казахстан государственной наградой Туркменистана – орденом «Битараплык» («Нейтралитет»).

Поздравив своего казахстанского коллегу с высокой наградой, глава Туркменистана пожелал ему и всем членам сопровождающей его делегации крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе, а братскому народу Казахстана – мира, благополучия и процветания.

В ответном слове глава Казахстан подчеркнул, что рассматривает это решение и награду как символ многовековой дружбы и добрососедства между двумя братскими народами, наглядное свидетельство взаимного стремления к дальнейшему сближению двух государств.

Во второй половине дня президент Казахстана посетил мемориальный комплекс «Народная память», где возложил цветы к монументу «Вечная слава» и осмотрел экспонаты, расположенного здесь музея «Святость Родины», оставив памятную запись в Книге почетных гостей.

Затем Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости Туркменистана. По сложившейся традиции в парке Независимости, на Аллее почетных гостей глава соседнего государства посадил дерево как символ дружественных туркмено-казахстанских отношений.

В этот же день высокий гость от имени казахстанского народа передал в дар главе Туркменистана автобус, произведенный в Казахстане.

Вечером президент Гурбангулы Бердымухамедов в честь президента Касым-Жомарта Токаева дал официальный ужин, на котором лидеры двух стран обменялись речами.

После этого глава Республики Казахстан проследовал в столичный международный аэропорт и отбыл из Ашхабада.

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