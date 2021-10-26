На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 43 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за предыдущую неделю зарегистрированы 43 сделки на 62 миллиона 433 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Турции, Афганистана, Китая, Мальты и Панамы приобрели авиационный керосин, масло базовое, строительный нефтяной битум и полипропилен, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Сера техническая стала предметом сделок коммерсантов из Сингапура. Помимо этого, бизнесменам из России, Турции, Афганистана, Азербайджана, Армении, Украины и Киргизии были реализованы листовое стекло, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, а также хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 12 миллионов 48 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили ковры ручной работы, хлопок-волокно, линт хлопковый и пластиковые поддоны. Общая сумма сделок составила 179 миллионов 738 тысяч манатов.

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