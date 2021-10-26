Президент Туркменистана поздравил по телефону президента Узбекистана с избранием на пост

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с избранием на пост. Туркменский лидер пожелал своему узбекскому коллеге доброго здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной деятельности на высшем государственном посту страны.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по ключевым направлениям туркмено-узбекского партнерства, носящего стратегический характер. Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев отметили положительную динамику межгосударственного диалога с учетом реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы Туркменистана в Республику Узбекистан 4–5 октября этого года.

Стороны подтвердили заинтересованность в диверсификации партнерства и отметили актуальность регулярных контактов на различных уровнях, в том числе в рамках Межправительственной туркменско-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Лидеры двух государств высказались также за дальнейшее развитие контактов в гуманитарной сфере, в частности, за стимулирование научно-образовательных и культурных связей, взаимодействие в области спорта и туризма.

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