Президент Казахстана прибыл в Ашхабад с государственным визитом

В Туркменистан с государственным визитом прибыл президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. В Международном аэропорту Ашхабада главу Казахстана встретил заместитель председателя Кабинета Минист­ров Сердар Бердымухамедов. Из воздушной гавани автомобильный кортеж высокого гостя в сопровож­дении эскорта мотоциклистов проследовал в столичный отель «Огузкент».

Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев посетил Ахалтекинский конный комплекс. Здесь высокого гостя встретил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Лидеры двух стран со специальной смотровой площадки посмотрели за выводкой элитных ахалтекинских скакунов. Затем состоялось выступление знаменитой группы национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение»), которая является победителем и лауреатом многих международных цирковых конкурсов и фестивалей. Касым-Жомарт Токаев выразил восхищение красотой ахалтекинских скакунов и искусством туркменских джигитов.

Президент Туркменистана от имени туркмен­ского народа подарил главе Казахстана ахалтекинского скакуна по кличке Ганатлы (Крылатый). Затем заместитель председателя Кабинета Минист­ров, президент Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации туркменских алабаев Сердар Бердымухамедов преподнес в дар казахстанскому лидеру туркменскую тазы (борзую) по кличке Бовсер (Пробивающий).

Государственный визит президента Казахстана в Туркменистан продолжается.

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