В Туркменистане введена в строй первая очередь кольцевой энергосистемы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в режиме онлайн принял участие в торжественной церемонии ввода в строй новой высоковольтной воздушной линии электропередачи между Ахалским и Балканским велаятами (областями).

Строительство этой ЛЭП является первой очередью крупномасштабного проекта по созданию кольцевой энергосистемы страны. Главная цель проекта – наращивание производства электроэнергии и повышение надежности энергоснабжения внутренних потребителей за счет сое­динения энергосистем регионов страны и Ашхабада в единое энергетическое кольцо.

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что туркменские строители успешно справились с поставленной задачей и выполнили первый этап работ по созданию единого энергетического кольца страны.

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