Президент Туркменистана встретился с посолом КНР

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчэна.

Гурбангулы Бердымухамедов передал китайскому полпреду послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором подчеркнул, что туркмено-китайские отношения, носящие характер стратегического партнерства, в настоящее время развиваются по различным направлениям.

В ходе встречи туркменский лидер отметил значение проведенной в Китае второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, выразив уверенность, что ее итоги окажут содействие в достижении целей повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этой связи глава государства отметил, что по инициативе Туркменистана и при поддержке ООН в нояб­ре 2016 года в Ашхабаде состоялась первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту. Также президент Туркменистана подчеркнул, что в апреле 2022 года Туркменистан совместно с ООН планирует провести международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В ходе переговоров были также обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, текстильной, химической и пищевой промышленности.

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