Утверждена национальная программа Туркменистана по Аралу на 2021-2025 годы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов утвердил национальную программу Туркменистана по Аралу на 2021-2025 годы и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее постановление глава государства подписал на заседании правительства страны по видеосвязи.

Документ принят в целях охраны окружающей среды, повышения эффективности работ в области борьбы с изменением климата и улучшения социально-экономической и экологической ситуации в регионах страны, примыкающих к Приаралью. Также документ направлен на выполнения задач, вытекающих из резолюции Генеральной Ассамблеей ООН «Сотрудничество между ООН и Международным фондом спасения Арала».

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