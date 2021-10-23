Президент Туркменистана утвердил порядок инвестирования в экономику средств стабилизационного фонда

В Туркменистане утвержден порядок выделения инвестиций из средств стабилизационного фонда. Соответствующее постановление на заседании правительства страны по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

На заседании было отмечено, что средства стабилизационного фонда будут направлены на финансирование инвестиционных проектов по созданию новых производств и торговых соглашений, посредством их перечисления на депозитные счета кредитных учреждений в качестве заемных средств.

Министерству финансов и экономики Туркменистана, Центральному банку, совместно с Министерством юстиции предписано в месячный срок представить в правительство предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

Документ принят в целях повышения уровня жизни населения, улучшения финансирования отраслей экономики, инвестиционных проектов и торговых контрактов, а также эффективного использования средств стабилизационного фонда.

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