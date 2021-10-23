Президент Казахстана посетит Туркменистан с государственным визитом

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 24-25 октября посетит Туркменистан с государственным визитом. О подготовке к госвизиту казахстанского лидера на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Министр отметил, что дипломатические отношения между двумя соседними странами были установлены 5 октября 1992 года, и на сегодняшний день договорно-правовую базу двустороннего взаимодействия составляет 120 документов. Глава МИД также подчеркнул наращивание торгово-экономического партнерства, где важная роль отводится деятельности совместной межправительственной комиссии.

В этой связи президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что развитие отношений со странами – ближайшими соседями, в числе которых дружественный Казахстан, выступает одним из ключевых векторов внешнеполитической стратегии Туркменистана. Туркменский лидер отметил, что схожесть позиций сторон по таким вопросам региональной и глобальной повестки дня, как обеспечение мира, безопасности и стабильности являются прочным фундаментом для эффективного взаимодействия на международной арене.

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