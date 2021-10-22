Туркменистан и ООН обсудили вопросы укрепления продовольственной безопасности Ключевые вопросы укрепления двустороннего сотрудничества обсудили в ходе онлайн-переговоров вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и директор регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Виорел Гуцу. В ходе встречи глава туркменского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Ашхабад, высоко оценивая деятельность ФАО, намерен развивать эффективное сотрудничество по использованию мировых практик в области устойчивого развития сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности. Стороны обменялись мнениями относительно реализации совместных проектов и открытия представительства ФАО в Туркменистане. Также глава МИД Туркменистана пригласил директора регионального офиса ФАО принять участие в международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», которая состоится 12 декабря 2021 года в Ашхабаде. © TURKMENISTAN.RU, 2021