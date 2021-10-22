Туркменистан и ЕС обсудили вопросы двустороннего взаимодействия

Состоялось двадцатое заседание совместного комитета «Туркменистан – Европейский союз», которое прошло в онлайн-формате. Туркменистан на встрече представляли руководители и представители Министерства финансов и экономики, МИДа, Минобразования, Минэнерго, госконцернов «Туркменнефть», «Туркменгаз» и ряда других ведомств. От ЕС в переговорах приняли участие представители Европейской службы внешних связей.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития и укрепления сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом. В ходе беседы было заявлено о необходимости дальнейшей интенсификации политико-дипломатического диалога и межпарламентских связей, а также торгово-экономического взаимодействия. В частности, была подчеркнута важность встреч в рамках совместного комитета, межпарламентского диалога, «Диалога по правам человека», консультативных встреч между внешнеполитическими ведомствами и межрегионального взаимодействия в формате «Центральная Азия – Европейский союз».

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам активизации сотрудничества в области торговли, энергетики, транспорта, коммуникаций и высоких технологий. В этой связи была подчеркнута необходимость наращивания товарооборота, а также развития партнерства между бизнес-структурами Туркменистана и стран ЕС.

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