Состоялся Туркменско-российский экономический форум

Восьмой Туркменско-российский экономический форум, организованный торгово-промышленными палатами двух стран, состоялся в режиме видеоконференции.

С российской стороны во встрече приняли участие руководители и представители ряда министерств, банковских структур, торгово-промышленных палат регионов страны, компаний, специализирующихся в области торговли, промышленности, текстильного производства, строительства, машиностроения.

Туркменистан был представлен главами и специалистами отраслевых министерств, ведомств, Торгово-промышленной палаты страны, Союза промышленников и предпринимателей, а также предприятий, производящих экспортную продукцию.

Стороны обсудили ряд совместных проектов в области промышленности, производства строительных материалов, текстильной отрасли, сельском хозяйстве, а также в сферах логистики, туризма и цифровых технологий. Представители компаний и предприятий двух стран провели презентации своих экспортных возможностей и импортных потребностей. В этой связи особое внимание было уделено деятельности Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана как платформы для проведения экспортно-импортных операций.

Отдельной темой на форуме стало использование международного морского порта Туркменбаши как логистического центра в Каспийском регионе и возможностей инвестирования в отрасль судостроения. По результатам VIII Туркмено-российского экономического форума подписан ряд документов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021