|21.10.21 09:55
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Состоялся Туркменско-российский экономический форум
Восьмой Туркменско-российский экономический форум, организованный торгово-промышленными палатами двух стран, состоялся в режиме видеоконференции.
С российской стороны во встрече приняли участие руководители и представители ряда министерств, банковских структур, торгово-промышленных палат регионов страны, компаний, специализирующихся в области торговли, промышленности, текстильного производства, строительства, машиностроения.
Туркменистан был представлен главами и специалистами отраслевых министерств, ведомств, Торгово-промышленной палаты страны, Союза промышленников и предпринимателей, а также предприятий, производящих экспортную продукцию.
Стороны обсудили ряд совместных проектов в области промышленности, производства строительных материалов, текстильной отрасли, сельском хозяйстве, а также в сферах логистики, туризма и цифровых технологий. Представители компаний и предприятий двух стран провели презентации своих экспортных возможностей и импортных потребностей. В этой связи особое внимание было уделено деятельности Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана как платформы для проведения экспортно-импортных операций.
Отдельной темой на форуме стало использование международного морского порта Туркменбаши как логистического центра в Каспийском регионе и возможностей инвестирования в отрасль судостроения. По результатам VIII Туркмено-российского экономического форума подписан ряд документов.
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