Туркменская делегация приняла участие в консультациях по Афганистану в Москве

Делегация Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел Вепой Хаджиевым приняла участие в заседании московского формата консультаций по Афганистану. Во встрече приняли участие представители более десяти стран, включая делегацию афганского правительства. В ходе переговоров были обсуждены вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане и обеспечения инклюзивных условий развития в стране.

В ходе выступления глава делегации Туркменистана отметил, что регулярные встречи в таких форматах способствуют выработке новых подходов и консолидированных решений, нацеленных на обеспечение стабильности на афганской земле и за его пределами. В этой связи была отмечена целесообразность активизации двусторонних и многосторонних контактов с афганской стороной для обсуждения, обмена мнениями и конечном итоге решения актуальных вопросов взаимодействия.

Также в рамках заседания особое внимание было уделено выработке подходов к сотрудничеству с международными организациями и финансовыми институтами в контексте их участия в реализации трансафганских энергетических и транспортных коридоров.

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