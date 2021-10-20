Президент Туркменистана провел переговоры с главой российской компании «Лукойл»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным направлениям двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. В числе перспективных направлений взаимодействия были названы коренная модернизация нефтегазовой отрасли, наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей, диверсификация маршрутов вывода туркменских энергоносителей на мировой рынок.

Особое внимание было уделено вопросам освоения углеводородных ресурсов Каспийского региона. В этой связи было отмечено, что новые возможности для взаимовыгодного партнерства открывает подписанный в январе текущего года меморандум о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместном освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море.

Проинформировав президента Гурбангулы Бердымухамедова о деятельности компании «Лукойл» в Туркменистане, в том числе о ходе реализации проектов в акватории Каспия, российский бизнесмен подчерк­нул заинтересованность в расширении сотрудничества с туркменскими партнерами.

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