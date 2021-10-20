Президент Туркменистана встретился с главой турецкой компании «Ронесанс Холдинг»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Ронесанс Холдинг» Эрмана Ылыджака.

В ходе встречи было отмечено, что за 12 лет работы в Туркменистане турецкая компания приняла участие в строительстве ряда важных инфраструктурных объектов. В их числе построенные совместно с японскими партнерами завод «Марыкарбамид», предприятие по производству синтетического бензина из природного газа и электростанция.

В ходе встречи Эрман Ылыджак проинформировал Гурбангулы Бердымухамедова о разработке новых проектов и предложений, выразив стремление возглавляемой им компании к расширению деятельности на туркменском рынке. Турецкий бизнесмен заверил туркменского лидера, что «Ронесанс Холдинг» будет и впредь прилагать все усилия для реализации совместных проектов на высоком уровне.

© TURKMENISTAN.RU, 2021